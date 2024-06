Hidetaka Miyazaki vet at FromSoftware-utviklere ønsker å se Bloodborne på PC

HQ

Hvert år, eller flere ganger i året når Sony bestemmer seg for å holde en State of Play-presentasjon, håper fansen at det vil komme en kunngjøring av Bloodborne på PC. Akkurat nå kan du bare spille den originale PS4-porten av spillet, som fremdeles er flott, men det mangler noen moderne funksjoner folk forventer.

I en samtale med PC Gamer tok FromSoftware-legenden Hidetaka Miyazaki opp om han personlig ønsker å se Bloodborne på PC. "Jeg vet med sikkerhet at disse gutta vil ha en Bloodborne PC-port," sa han, med henvisning til andre medlemmer av FromSoftware-teamet. "Hvis jeg sier at jeg vil ha en, får jeg også problemer. Men det er ikke noe jeg har noe imot."

Deretter utdypet han dette og sa følgende "Som en av skaperne av Bloodborne er min personlige, ærlige mening at jeg gjerne vil at flere spillere skal kunne glede seg over det. Spesielt som et spill som nå begynner å bli gammelt, et av de spillene fra fortiden som går tapt på eldre maskinvare - jeg tror at ethvert spill som det, det ville være fint å ha en mulighet for flere spillere til å kunne oppleve det og gjenoppleve denne relikvien fra fortiden. Så for min del er det definitivt ikke noe jeg ville vært imot."

Så med Miyazaki som vil ha spillet på PC, millioner av fans som vil ha spillet på PC, og Sony som legger mer innsats i PC-spillområdet i dag, virker det et under om hvorfor vi ikke har sett Bloodborne komme over til plattformen ennå.