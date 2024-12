Hidetaka Miyazakis mesterverk når 28,6 millioner solgte eksemplarer

HQ

Hidetaka Miyazakis utfordrende eventyr fortsetter sin sterke utvikling, og Bandai Namco kunngjør at Elden Ring har solgt over 28,6 millioner eksemplarer på verdensbasis siden lanseringen for nesten tre år siden i februar.

Denne imponerende milepælen befester Elden Ring som en av de mest suksessrike titlene i sin sjanger, og gjør at kunngjøringen av det kommende Elden Ring: Nightreign føles som et naturlig neste skritt. Det nye spillet lover ikke bare en ny opplevelse, men også en utvidelse av Elden Ring -universet.

Etter avsløringen av Nightreign steg Bandai Namcos aksjer med 6,8 %. Fans håper imidlertid at FromSoftware ikke vil bli en "Elden Ring -fabrikk" og fortsatt vil få lov til å jobbe med andre prosjekter i fremtiden.

Hva er dine tanker om Elden Rings kolossale suksess og det nylig annonserte Nightreign?