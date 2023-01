Hi-Fi Rush utsolgt Forspoken på Steam ved lansering

HQ

De tre største utgivelsene i forrige uke var Dead Space Remake, Forspoken og Hi-Fi Rush. Sistnevnte er interessant, ettersom vi ikke visste (offisielt var det rykter) om eksistensen før den plutselig ble kunngjort og utgitt 25.

Som det viser seg, ikke å bli hypet på forhånd skadet ikke spillet i det hele tatt. Faktisk var det helt motsatt. SteamDB har nå oppsummert de ti bestselgende produktene på Valves plattform i forrige uke, og det viser seg at til tross for at de er allment tilgjengelige med Game Pass, solgte Hi-Fi Rush (posisjon 8) faktisk Square Enix 'veldig hypede og massive J-RPG Forspoken (som ikke engang klarte å komme topp 10) på Steam. For å gjøre ting enda mer imponerende, måler SteamDB inntekter, og Hi-Fi Rush er et $ 30-produkt med Forspoken som koster $ 70 - noe som avslører at forskjellen i enheter er enda større.

Så hva med Dead Space Remake da? Den presterte enda bedre og endte som nummer 3 på hitlisten. Gamereactor har anmeldelser for alle disse tre spillene. Gå over denne måten å lese dem alle.

Takk Game Infinitus