High Court of London utsetter dommen i Felipe Massas krav mot F1, FIA og Ecclestone for den tapte tittelen i 2008

Felipe Massa må vente på å få vite om High Court i London vil gi ham medhold i kravet på 64 millioner pund mot Formel 1, det styrende organet FIA og tidligere F1-sjef Bernie Ecclestone, for å ha dekket over den "iscenesatte" krasjen i Singapores Grand Prix i 2008, som resulterte i at Felipe Massa tapte verdensmesterskapet i 2008 til Lewis Hamilton, også kjent som "crashgate".

Massa, 44, har alltid klaget på at Nelson Piquet Jr. krasjet med vilje for å få ut en sikkerhetsbil, noe som hjalp lagkameraten Fernando Alonso til å vinne løpet, med start fra 15. plass. Massa, som ledet løpet, endte på 13. plass i Singapore og gikk glipp av verdifulle poeng som kunne ha hjulpet ham til å vinne verdensmesterskapet senere. Han tapte til slutt førermesterskapet til Hamilton med ett poeng.

I 2023 antydet Ecclestone, som ikke lenger var F1-sjef, i et intervju at Formel 1-ledelsen var klar over at Piquet krasjet med vilje (noe han innrømmet i 2009), men bestemte seg for å dekke over det for å beskytte sporten mot skandalen.

Massa hevder nå at han er den rettmessige vinneren av 2008-grandprixet og krever en kompensasjon på 64 millioner pund, 73 millioner euro, mens Ecclestones advokater hevder at kravet kommer for sent og at "det er et misforstått forsøk på å gjenåpne resultatene fra F1-mesterskapet for førere i 2008", der Hamilton er den rettmessige vinneren. Fredag, etter tre dager med høringer, sa High Court of London at "dommen vil bli reservert for å bli avsagt på et senere tidspunkt".