High on Knife har fått en offisiell lanseringstrailer

Gårsdagen var god for fans av High on Life da utvidelsen High on Knife hadde premiere. Og tradisjonen tro krever dette en lanseringstrailer, som vi nå har fått. Sjekk den ut nedenfor for å se mer fra Knifeys splitter nye eventyr og en like splitter ny planet.

Vi har også tatt med det offisielle sammendraget nedenfor hvis du vil vite mer om hva som venter deg.

"Det er to år siden dusørjegeren beseiret G3-kartellet. Nå trenger Knifey hjelp til å spore opp en mystisk pakke fra hjemverdenen sin. Kommer de til å rote seg borti en vennligsinnet kjempe, et flipperspill, krypskytterringer og et skremmende intergalaktisk rederi? Ja, det gjør det. Klart det."

High on Knife er tilgjengelig for PC, PlayStation og Xbox, og krever High on Life da det ikke er frittstående. Sistnevnte er også inkludert i Game Pass, men det er ikke DLC-en.