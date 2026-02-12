HQ

Etter noen slitsomme dager lengtet jeg etter litt avkobling. En hel dag med videospill? Ja, hvorfor ikke? Vel, jeg strakk meg, lagde mat, gikk tur med hunden og passet barna, med alt det innebærer. Men mesteparten av dagen har jeg slitt, strevd og kjempet for å få publisert anmeldelsen av High on Life 2 i tide. Misforstå meg rett, jeg ble ikke tvunget, det var ikke noe press på meg i det hele tatt, men jeg hadde egentlig ikke planlagt at det skulle bli slik. Vi fikk rett og slett koden veldig sent, og ting går ikke alltid som planlagt, men heldigvis for de av dere som vil vite om High on Life 2 er bra eller dårlig, gikk det bra denne gangen.

Jeg kan også legge til at jeg ble hekta på spillet. Jeg var ikke forberedt på hvor gøy jeg faktisk skulle ha det. Vi ga det første spillet en beskjeden score, og dette er faktisk dobbelt så bra. Squanch Games har tatt kritikken til seg, lent seg tilbake og gjort narr av seg selv, og levert et produkt som på alle måter er bedre enn det første. Jeg må innrømme at jeg var bekymret for at det skulle bli en fullstendig flopp. Så det ble ikke så ille likevel.

Den første banen du besøker, for å hjelpe søsteren din, foregår i en dyrehage der folk står i innhegninger, og du kan til og med klappe dem hvis du vil.

En sydende date i solnedgangen med Travis. Så deilig og romantisk.

Spilte du det første? Det led av noen ganske åpenbare problemer, hvorav de største var mangel på variasjon, lineære nivåer, sliten/gjentagende humor, klønete kontroll og kjedelige sjefskamper. For meg var den største akilleshælen humoren - noe som var litt overraskende, siden jeg virkelig setter pris på Roilands humor og har sett og likt det meste av det han har laget. Hvis du har levd under en stein, er Justin Roiland skaperen av Rick and Morty og Netflix-serien Solar Opposites. Det er en helt spesiell type humor. Ikke spesielt smart, men mer kantete og med akkurat passe sjokkverdi. Under utviklingen av det første spillet var han sjefen i Squanch Games, men nå, i den sterkt forbedrede oppfølgeren, glimrer han med sitt fravær. Jeg kan ikke si at dette er en medvirkende årsak til at dette spillet er bedre - men jeg har mine mistanker.

Det har fortsatt den typiske Rick and Morty-humoren, men alt er mer nedtonet. Roilands DNA er fortsatt der, men med det første spillet i bakspeilet har utviklerne vært forsiktige. Det blir aldri kjedelig. Det er ikke alltid morsomt heller, og man ler ikke konstant - men mange flere ganger enn jeg kan huske at jeg lo enn i det første spillet. Det er rett og slett et veldig raffinert manus der de har vært nøye med å plukke akkurat passe mye kildemateriale for å sikre at begeret ikke renner over.

Hva handler spillet om? Vel, det fortsetter der det første spillet slapp. Som verdens beste dusørjeger - mannen som tok organisasjonen som brukte menneskeheten til å lage utenomjordisk narkotika - går du fra et liv fylt med TV-opptredener, gameshows, nye dusører og en generelt kjendisaktig livsstil til igjen å bli en av verdens mest ettersøkte personer. Ting går galt når søsteren din, som har skiftet karriere og engasjert seg i dyrerettighetsgrupper, dukker opp som din neste dusør. Hun har innsett at Rhea Pharmaceuticals har de samme planene som G3 hadde i det første spillet - de ønsker å legalisere bruken av mennesker i legemiddelproduksjon - og denne informasjonen får noen til å sette en pris på hodet hennes.

En interessant hovedform, kan man si.

Siden det er søsteren din vi snakker om, gjør du det en dusørjeger aldri burde gjøre - dreper andre dusørjegere. I stedet for å gå under tilnavnet "G3-drapsmann", endrer dette seg på et øyeblikk, og du blir nå kjent som "Outlaw". Alle dusørjegerne i universet er nå ute etter deg, og du og gjengen din må gjemme dere og legge planer, finne ut hvem som står bak det hele og redde menneskeheten for andre gang.

Spillets første boss - et øgleaktig reptil på skateboard som vil ha premiepengene på hodet ditt - er en forutsetning for en av de absolutt beste delene av spillet. Etter en kamp med et noe uventet utfall havner hans elskede brett i din besittelse. I stedet for å løpe skal du tilbringe resten av spillet på skateboard, og her har Squanch Games virkelig gjort en fantastisk jobb. Det er virkelig morsomt å bevege seg gjennom spillets store nivåer. Du kan høre lyden av skateboardets hjul mot bakken, og fartsfølelsen er også til stede. Det er alltid rikelig med ramper, rails å grinde på og vegger å kjøre mot, og når du først har fått teken på det, flyr du over kartet som en drapsmaskin på hjul. Verden i High on Life 2 er tydelig designet for brettet ditt, slik at du har muligheten til å bruke det. Det er virkelig, virkelig morsomt. Squanch Games har tatt i bruk elementer som er tydelig inspirert av Tony Hawk - det finnes til og med "skate"-bokstaver å samle rundt om i verden, og du kan kjøpe nye brett, gripetape og hjul i nye farger.

Vi får løse et mord i klassisk whodunnit-stil, noe som er en av de morsomste delene av spillet.

Men hva annet er nytt? Fra det første spillet har du Knifey, Sweezy og Gus. Det vil si kniven, pistolen og haglen. Som du vet, er "Gatlians" levende våpen som både følger deg på eventyret ditt og fungerer som verktøy for å gjøre det lettere å drepe. Denne gangen dukker det opp en rekke nye våpenvenner i arsenalet ditt, og uten å røpe for mye, inkluderer de pistolen Travis, en ganske trist middelaldrende mann som nettopp har blitt forlatt av kona; armbrøsten Bowey, som ser ut som Jar-jar Binks; og halvbroren din, Jeppy. Ja, du har en bror som er halvt menneske og halvt "gatlianer", og han dukker opp i andre halvdel av eventyret. Det er flere enn det, men dem må du oppdage selv.

Alle våpnene dine har spesielle evner. Sweezy kan skyte en "kule" som stopper tiden, og Gus kan suge opp ting og skyte en slags frisbee av metall - akkurat som i det første spillet. Travis skyter granater som kaster fiender og ting opp i luften, som du så kan fortsette å skyte på og sjonglere med som et slags morbid sirkusnummer. Bowey kan åpne portaler til en annen dimensjon og skyte med skjulte knapper. Felles for dem alle er at evnene er nyttige, føles gjennomtenkte og naturlige å bruke. Det er ikke noe unødvendig utfylling, noe som selvsagt er positivt.

I spillet har du fem forskjellige mål du skal fullføre før du kan ta deg an den endelige sjefen. Fellesnevneren er Rhea Pharma og produksjonen av Humansa-piller. Oppsettet er stort sett det samme som i det første spillet, men det er faktisk flere forskjeller hvis man ser nærmere etter. Det er stor variasjon mellom de ulike seksjonene, og man blir ikke lei av spillet bare fordi det følger samme mal om og om igjen. Bosskampene er ikke akkurat briljante, men de er mye mer underholdende enn i det første spillet. Flere av dem er faktisk veldig morsomme, bryter den fjerde veggen og sørger for god underholdning. Squanch Games har tatt store steg fremover på dette området, noe som er tydelig etter å ha sett rulleteksten etter omtrent ti timer.

På planeten Con-Con er det kaos. Og en haug med konvensjoner. Blant dem HumanCon og MurderCon.

High on Life 2 er variert. I det ene øyeblikket er du ute og spiser med moren din, og i det neste er du ute og handler festartikler til en fest.

Det er verdt å påpeke at det er innhold å glede seg over langt utover de ti timene jeg spilte. Selv om det ikke er en helt åpen verden, ligner oppsettet på det i Outer Worlds 2. Veldig store og åpne verdener med god miljøvariasjon på ringplaneten du befinner deg på. Det er en hel haug med forskjellige skjulte gjenstander og morsomme interaksjoner med NPC-er å oppdage for den som vil ha mer, og når det er så gøy å suse rundt på brettet i High on Life 2, anbefaler jeg det faktisk.

Teknisk sett startet det veldig illevarslende. Spillet hacket, frøs og oppførte seg generelt dårlig. Jeg informerte resten av redaksjonen om at det var utrolig dårlig optimalisert og at alle som ville spille burde vente på minst et par patcher - men så innså jeg at det meste av dette var min egen feil. Jeg startet spillet før alt var ferdig lastet inn. Da jeg startet på nytt etter at 100 % av filene var installert, ble jeg møtt med et mye, mye jevnere spill som stort sett kjører bra. Det er noen få deler av spillet som fortsatt ikke fungerer veldig bra, og jeg opplevde en håndfull ganger at jeg ble sittende fast på grunn av bugs og måtte starte på nytt. Jeg tror spillet bare krasjet én gang, men det burde ikke skje i det hele tatt. Det trenger rett og slett litt finpuss, men det er ingen katastrofe, og det kommer definitivt ikke i veien for underholdningen din.

Som jeg nevnte tidligere, har spillet forbedret skriving og er overhodet ikke belastende for ørene og hjernen når det gjelder repeterende humor. Hvis du fortsatt synes det er for mye, kan du justere hvor mye du vil at våpnene og til og med fiendene skal snakke. Jeg endret ingenting, og jeg hadde absolutt ingen problemer denne gangen - men vi er alle forskjellige, så det er bra at muligheten er der. Det viser at de virkelig har lyttet til kritikken de har fått. Dette brukes også ganske liberalt ved minst et par anledninger i spillet. Det er mye frihet hos Squanch Games.

Stilfull estetikk, det er det ingen tvil om.

Det er mange detaljer som får deg til å smile.

En ting som High on Life gjorde veldig bra, var designet. Det var stilig, veldesignet og hadde en unik estetikk. High on Life 2 fortsetter i samme spor og ser til tider veldig fint ut - men jeg mistenker at de større verdenene gjorde at de måtte kutte ned på noe av detaljarbeidet, for hvis du ser nøye etter, ser du ofte litt problematiske teksturer og skygger som ikke fungerer helt som de skal. Som sagt har de fortsatt en liten vei å gå, og High on Life 2 hadde hatt godt av noen flere måneder i verkstedet. Men det er ingen katastrofe, og det er fortsatt verdt din dyrebare tid. Jeg bør nevne at musikken i spillet er ganske anonym og ikke spesielt minneverdig - lydbildet fokuserer mer på omgivelsene, dialogen og lyden av eksplosjoner og kaos. Det fungerer, og det er ingenting å klage på.

Ellers er spillet stappfullt av morsomme detaljer, påskeegg og hyllester/hån til/av andre franchiser. Det er så mye å oppdage at jeg foreslår at du ikke gjør som meg og haster deg gjennom spillet, men tar deg god tid, nyter alle detaljene og suger til deg atmosfæren. Det er verdt det, for Squanch har virkelig gjort en god jobb her og viser sin kjærlighet til spillmediet.

Tidlig i spillet får du lage et selvportrett. Du kommer til å bruke papir og blyant flere ganger i løpet av eventyret, og jeg fikk en achievement for å tegne en bestemt form én gang.

High on Life 2 er et bra spill. Det er ikke et mesterverk, men det gjør alt forgjengeren gjorde, og litt til. Det lider av litt for mange bugs og trenger litt polering, men det er ikke noe stort, og hvis du ikke kan vente med å begynne å spille, skal jeg ikke prøve å stoppe deg. Bekymringene mine om dette spillet viste seg å være ubegrunnede, noe jeg som Roiland-entusiast er veldig glad for. Som sagt, selv om Rick and Morty-skaperen ikke er involvert i å drive Squanch Games, har han etterlatt seg sitt DNA, og det gjennomsyrer tydeligvis fortsatt spillutviklingen der borte. Og det er noe du enten elsker eller hater. Jeg liker det, og jeg liker High on Life 2.