High on Life 2, Avatar: Frontiers of Pandora og mer leder an på Game Pass i februar
Microsoft starter årets andre måned med et virkelig sterkt tilbud til abonnentene.
Som vanlig starter Microsoft hver nye måned med å kunngjøre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til. Og vi tror ikke noen vil være uenige når vi kaller dette en fantastisk måned med noen virkelig flotte titler.
Hele listen er nå tilgjengelig på Xbox Wire, og følgende spill vil snart bli lagt til i Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelig på Xbox Premium) i løpet av de kommende dagene :
Som vanlig er det også ekstra innhold, for eksempel frynsegoder som kan lastes ned gratis, og du kan lese mer om hva som er inkludert i første halvdel av februar på Xbox Wire.
Bare én tittel vil bli fjernet fra tjenesten den 15. februar, men som vanlig får du rabatt på den gjennom abonnementet ditt - selv om vi antar at et utdatert sportsspill kanskje ikke er noe folk vil skynde seg å få tak i :