High on Life 2, Avatar: Frontiers of Pandora og mer leder an på Game Pass i februar

Som vanlig starter Microsoft hver nye måned med å kunngjøre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til. Og vi tror ikke noen vil være uenige når vi kaller dette en fantastisk måned med noen virkelig flotte titler.

Hele listen er nå tilgjengelig på Xbox Wire, og følgende spill vil snart bli lagt til i Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelig på Xbox Premium) i løpet av de kommende dagene :



Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - i dag



Som en drage: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Xbox, håndholdt og PC) - I dag



Madden NFL 26 (Cloud, konsoll og PC) - februar 5*



Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Xbox, håndholdt og PC) - 5. februar



Relooted (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 10. februar*



Blazblue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 12. februar*



Roadside Research (forhåndsvisning av spillet) (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 12. februar*



Starsand Island (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 12. februar*



High on Life 2 (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 13. februar*



Kingdom Come: Deliverance (Cloud, Xbox og PC) - 13. februar



Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 17. februar*



Avowed (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 17. februar**



Som vanlig er det også ekstra innhold, for eksempel frynsegoder som kan lastes ned gratis, og du kan lese mer om hva som er inkludert i første halvdel av februar på Xbox Wire.

Bare én tittel vil bli fjernet fra tjenesten den 15. februar, men som vanlig får du rabatt på den gjennom abonnementet ditt - selv om vi antar at et utdatert sportsspill kanskje ikke er noe folk vil skynde seg å få tak i :