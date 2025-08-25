High on Life 2 bekrefter fullt spillbare bibeleventyr

HQ

High on Life tok aldri seg selv for seriøst, tonalt sett, med humor hentet rett ut av Rick and Morty. Noe som gir god mening, med tanke på at en av seriens skapere - Justin Roiland - har vært med på å forme spillets overordnede design og identitet.

For de som husker det, kunne du sette deg ned i en av spillets kinoer og se en håndfull legendariske kultfilmer i sin helhet. Blant disse var perler som Tammy and the T-Rex med Denise Richards og Paul Walker i hovedrollene, den merkelige Vampire Hookers fra 1976, slasherfilmen Blood Harvest og den schlocky skrekkfilmen Demon Wind.

Ifølge Mikey Spano hos Squanch Games vil oppfølgeren nok en gang inneholde "noen overraskende B+ filmer" å se frem til. På toppen av det hele vil spillerne også kunne glede seg over flere klassiske videospill som er fullstendig emulert i spillet. Den første bekreftede tittelen er ingen ringere enn Bible Adventures fra 1991 - lenge latterliggjort som et av de verste spillene som noensinne er laget. Spano bekreftet på Gamescom at High on Life 2 vil inkludere "mer enn fem" av disse raritetene og la til: "Ja, du kan spille hele greia."

Høres like deler sprøtt og morsomt ut. Vi er ombord, er du?

Ser du frem til oppfølgeren?