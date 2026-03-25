High on Life 2 forsinker Switch 2-lanseringen

Etter at Borderlands 4 praktisk talt hermetiserte lanseringen for Nintendo Switch 2, ser det ut til at en annen nylig skytespill sliter med å finne seg selv å prestere optimalt på hybridkonsollen. High on Life 2 fra Squanch Games har måttet utsette utgivelsen på Nintendos plattform, men bare med noen måneder.

Som kunngjort via utviklerens sosiale medier, har utgivelsesdatoen for High on Life på Switch 2 hoppet fra 20. april til 1. juli. Dette er for å sikre at spillet kjører så bra som det kan på Nintendo-maskinen. Eller som Squanch Games uttrykker det: "Det ekstra albuefettet mot produksjonen vil til syvende og sist gjøre det mulig for studioet å bedre møte ikke bare våre høye standarder for spill, men også dine."

Digitale forhåndsbestillinger er kansellert, men fysiske forhåndsbestillinger er fortsatt på plass, og forsendelsen endres til juli i stedet for den nevnte april-datoen. High on Life 2 er allerede tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S, etter å ha blitt lansert i februar.