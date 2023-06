High on Life blir uhyggelig med Knifey DLC denne høsten

HQ

Justin Roiland og Squanch Games' High on Life skilte seg virkelig ut med sin iøynefallende grafikk og improvisasjonshumor i ulike presentasjoner før lanseringen forrige desember, noe som førte til at spillet satte rekorder både på Steam og Game Pass. Det bringer oss til i dag.

High on Life får en utvidelse kalt High on Knife "senere i år". Dette er faktisk ikke en DLC der våpnene er byttet ut med Knifeys venner og familie. Det overraskende er i stedet at det blir mer uhyggelig. Men ikke vær redd. Utviklerne presiserer at det fortsatt vil være like sprøtt og morsomt som grunnspillet, men miljøene, fiendene og tonen vil bare blande inn litt skrekk underveis. "Ett skrik for hver tredje latter", som de sier i pressemeldingen. Jeg er villig til å tro på dem, for vi får selskap av nye våpen i mørket, og ett av dem er Sarah Sherman som Harper. Vi får se hva de bringer med seg i løpet av ukene og månedene frem til lanseringen, for denne avsløringstraileren handler om grøss.