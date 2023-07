High on Life er plutselig på PlayStation

HQ

Oppdateringer av PlayStations systemer, Trophy-lister og annet har gjort det klart at det tidligere PC- og Xbox-eksklusive High on Life snart skulle komme til Sonys konsoller. De fleste av oss trodde at vi i det minste måtte vente til neste uke da det ikke skjedde på fredag, men Squanch Games er ikke redde for å jobbe i helgene.

High on Life har plutselig blitt lansert på PlayStation 4 og PlayStation 5. Utviklerne har markert begivenheten ved å gi oss en ny trailer som fremhever noen av de morsomme og sprø tingene Justin Roiland og gjengen byr på i spillet. Jeg sier litt, for den inneholder faktisk ikke en eneste linje med dialog selv om flere av stemmeskuespillerne nevnes i tekstform...