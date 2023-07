High on Life er snart klart for PlayStation

Anklagene mot Justin Roiland henlagt

den 23 mars 2023 klokken 00:09 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Rick and Morty-, Solar Opposites- og High on Life-skaperen er klar for å gjenoppbygge sitt rykte, men også kritisere folk for å dømme noen uten alle fakta.