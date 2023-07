High on Life kan snart være klar for en PlayStation-utgivelse

HQ

High on Lifeden nyeste tittelen fra Squanch Games, kan være på vei til PlayStation snart. Det er i hvert fall det en ny oppdatering ser ut til å tyde på.

Som orbispatches.com har oppdaget, inneholder en ny oppdatering "generelle feilrettinger og forbedringer" for High on Life, et spill som foreløpig ikke er tilgjengelig på plattformen. Det er foreløpig ikke oppgitt noen utgivelsesdato, men hvis vi ser oppdateringer som dette, kan det være at det snart kommer en avsløring.

High on Life ble en stor suksess på Xbox Game Pass, og selv om enkelte kritikere ikke så det attraktive i spillet, var det mange spillere som mer enn gjerne tilbrakte noen timer i en Rick and Morty-inspirert galakse full av den forventede humoren.

