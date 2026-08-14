High on Life» kommer i VR neste år

High on Life, det uortodokse skytespillet fra Squanch Games, kommer i et nytt format. FPS-spillet tar steget inn i VR-verdenen, slik at du kan oppleve enda mer innlevelse i dine dusørjakt-eventyr i verdensrommet.

Det er verdt å merke seg at dette er en port av det første spillet til VR, men utvikleren Flat2VR Studios har lagt ned mye arbeid i å redesigne visse elementer av kjernespillet slik at de skal fungere i virtuell virkelighet. Du vil kunne bytte, lade om og avfyre våpnene dine ved hjelp av håndkontroller. Bevegelsesmekanikkene fra det opprinnelige spillet er også tilbake, men de er finjustert slik at du ikke umiddelbart blir bevegelsessyk.

VR-versjonen av High on Life kommer til PlayStation VR 2, Meta Quest og SteamVR neste år. Det er ingen fast dato ennå, men vi kan merke det av som en av mange utgivelser som kommer til å skape oppsikt i 2027.