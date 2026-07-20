High Times spillet er utviklet av den filippinske indieutvikleren Yangyang Mobile og er en kombinasjon av en datingsimulator og en donut-lagingssimulator. Hvem skulle trodd at de runde kakene med hull i midten var nøkkelen til andres hjerter?

I « High Times tar du rollen som en ung mann eller kvinne – avhengig av hva du velger i spillets karakterredigerer – og jobber i byens mest populære donutbutikk, Hotbox. Sjefen er imidlertid litt av en plage, siden han er på bryllupsreise, og for å ha råd til oppholdet på et 4-stjerners feriested har han tømt lageret, solgt alle ingrediensene til donutbutikken og overlatt rotet til deg.

Siden du alltid har drømt om å ha din egen donutbutikk (selv om det ikke akkurat var slik du forestilte deg det), er det ikke annet å gjøre enn å brette opp ermene og jobbe ræva av deg for å holde virksomheten gående. Dagene mine går vanligvis med til å snakke med kundene, hovedsakelig for å finne ut nøyaktig hvilken donut de trenger. Du skjønner, jeg selger noen ganske spesielle «humørforbedrende donuter» som kan endre eller påvirke kundenes humør, avhengig av hvilke de bestiller.

Butikken fylles raskt opp av eksentriske typer som ikke helt vet hva de vil ha, men de har alle en historie å fortelle og et ønske om å bli lykkeligere, mer avslappet, mer ettertenksom, mer sentimental – eller kanskje trenger de bare litt farge i livet, så de vil bare ha en fargerik donut. Selvfølgelig finnes det også de kresne kundene som vil ha en smultring som ikke står på menyen, og da må du improvisere.

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Selvfølgelig tjener du penger ved å servere donuts over disken, men det er viktig at det er akkurat de riktige donutsene for anledningen. Hvis du serverer de riktige donutsene, blir kundene ekstra fornøyde og legger ofte litt penger i tipskrukken, noe som er viktig for en bedriftseier som nettopp har startet opp. Av en eller annen grunn ser det ut til at alle ekspartnerne dine finner veien til den lille donutbutikken din, noe som er bra for forretningene, men ikke nødvendigvis for humøret ditt. Mens du småprater med dem, dukker gamle minner opp igjen, og du begynner å lure på om du kanskje burde gi det hele en ny sjanse. Kanskje du burde begynne å flørte litt med dem, rett der midt i donutbutikken. Ellers bør du bare la det være og holde deg godt unna – det er tross alt vanligvis en god grunn til at de er eksene dine.

Mens du må forholde deg til eksen din og vanskelige kunder, må du prøve å holde donutbutikken i gang og tiltrekke nye kunder. Du må ansette litt musikalsk underholdning til den lille scenen du har, og «heldigvis» dukker ekskjæresten din – som pleide å være musiker – opp i donutbutikken, så kanskje du kan få til en god avtale der, uten for mye gjensidig utveksling? I nettbutikken Hamazon kan du kjøpe ulike typer glasur og pålegg, i tillegg til forskjellige fyll, samt inventar, dekorasjoner og nye låter til jukeboksen. Jo flere ingredienser du kjøper, jo flere oppskrifter kan du lage og jo flere kunder kommer – faktisk er det 30 forskjellige karakterer i spillet, som alle har en historie, en agenda eller rett og slett er helt sprø. Det er mange morsomme karakterer blant dem – og noen skikkelig irriterende også.

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Du kan gå på date med seks (fire kvinner og to menn) av spillets 30 karakterer, og hver av disse seks romantiske alternativene har tre avslutninger: romantisk, nøytral og dårlig. Totalt er det 51 avslutninger i spillet, avhengig av hvilke dialogalternativer du velger når du snakker med de ulike karakterene, hvor populær du blir hos dem, og, i tillegg til det, hvilke donuts du serverer dem.

Etter jobb kan du sjekke Facenook for å se om vennene dine har lagt ut noe interessant; du kan sjekke forholdsstatusen din med de du kanskje flørter med på donutbutikken på Tender; og, som nevnt, kan du handle på Hamazon. Det finnes også flere morsomme referanser i samtalene til for eksempel LonelyFans, YouScreen og Starducks Coffee på andre siden av gaten, der din beste venn for øvrig jobber.

High Times er et veldig enkelt spill – faktisk minner det mest om et mobilspill – og det er ikke ment som kritikk. Det er rett og slett veldig greit, og den lille spillopplevelsen som finnes, foregår på to eller tre forskjellige skjermer. Det er en forspilt mulighet at de ikke har gjort selve prosessen med å lage donuts mer utfordrende. Utfordringen ligger i å finne ut hvilken smultring kunden trenger, og når du først har funnet ut av det, er det bare å lage den – noe som er like enkelt som å trykke på en knapp til rett tid og bevege en joystick når glasuren skal smøres på. De kunne godt ha lagt inn litt press i spillopplevelsen her – kanskje ved å la deg ødelegge donuten hvis du gjorde en feil, eller kanskje gi deg en vurdering av hvor bra den ble, eller kanskje legge til en tidsbegrensning eller noe lignende.

Grafikken i « High Times er ganske nydelig og fargerik. Hele spillet har en vakkert tegnet stil, og lyden holder absolutt mål, med et fint, dempet lydspor i bakgrunnen og noen greie stemmeskuespillere.

Det at fremdriften føles veldig treg, bidrar ikke til å bryte spillets monotoni. Du må virkelig servere mange donuts før de interessante karakterene og de seriøse datingmulighetene blir ordentlig låst opp, og det føles rett og slett som om det hele blir unødvendig utstrakt.

Som nevnt tidligere føles « High Times mest som et mobilspill, og det er derfor versjonene for Nintendo Switch og Steam Deck (altså PC-versjonen) også fremstår som de klart beste valgene. Det er et koselig og avslappende spill – det er ingen press, og du kan knapt gjøre noe galt. Den enkle spillmekanikken er kanskje litt for enkel, og utfordringen ligger hovedsakelig i å finne ut hvilke donuts du skal servere – og hvordan du skal gå på date med en attraktiv kunde.

Hvis du er på utkikk etter et avslappende spill til reisen (på baksetet) gjennom Europa denne sommeren, kan « High Times godt være et godt valg for litt underholdning, så lenge du ikke forventer et dyptgående simuleringsspill.