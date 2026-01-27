Highguard er offisielt lansert, og mottakelsen er mildt sagt blandet

HQ

Etter flere uker med spekulasjoner om hvorvidt det faktisk ville holde utgivelsesdatoen den 26. januar, våknet Highguard til live igjen og debuterte i går kveld lokal tid. Spillet er et 3v3 skytespill med capture-the-flagg-elementer, hesteridning og mer. Det prøvde absolutt å skille seg ut fra mengden av live-service-spill, men lyktes det?

Ærlig talt ser det ut til at resultatene er for reaksjonære akkurat nå til å bedømme. Highguard har for øyeblikket bare 30% positive anmeldelser på Steam i skrivende stund, men med så mange mennesker som tar sine endelige beslutninger på en times eller mindre spilling, er det vanskelig å si at alle disse er skrevet på alvor.

Dette er ikke for å forsvare Highguard, da spillet ser ut til å ha alvorlige, skadelige feil. Selv utviklerne har erkjent at det er problemer med matchmaking og stabilitet. Derfor blir det vanskelig å si om dette spillet har noen staying power. Ryktene peker på at det er planlagt som et shadowdrop (via Kotaku), men hypen rundt lanseringen ser allerede ut til å avta.

Tallene lyver som kjent ikke, og for Highguard viser de en sterk topp, etterfulgt av en rask nedgang. Highguards spillerantall fra lanseringen nådde en topp på 97 249, via SteamDB. I morges er det imidlertid 9,606 spillere i spillet. Valves Deadlock ga ut en ny helt i går kveld, og spillet raket opp til 98,887 37,262 spillere, med XNUMX XNUMX på spillet i skrivende stund. Det er klart at flere spillere sannsynligvis vil hoppe på når amerikanerne våkner og flere avslutter arbeidet, men vi må se hvordan Highguard holder seg i de kommende dagene og ukene, for å se om det kan være mer enn et glimt i pannen.