Highguard får ny Warden, rangert modus, kart, montering og mer i Episode 2-oppdateringen

Highguards første store bit av innhold er her. Wildlight Entertainment kastet ikke bort tid på å gi oss episode 2 av spillets første sesong, og slipper et nytt kart, Warden, modus, montering og mer for oss å utforske når det lanseres senere i dag.

Den nye Warden er headliner, da Ekon søker å endre spillets meta på en stor måte. Hans passive gjør at han kan se sårede fiender uthevet når han reiser rundt, og holde dem i sikte til de er døde eller helsen deres kommer tilbake. Han kan også slippe løs en ulveånd for å jakte på en fiende, og bruke sin Dread-passiv som gjør at han kan spore dem. Hans ultimate gjør det samme, men til alle fiender over hele kartet, og øker bevegelseshastigheten din. Ekon trenger heller ikke et ridedyr når han rir inn i kamp, da han blir en via sin Wolf Form, som han også kan kaste evnene sine i.

Det bør derfor ikke overraske noen at det nye fjellet for Highguard er en massiv ulv. På det nye kartet forlater vi bakken til fordel for himmelen når vi utforsker Skydrift. Med store kjeder som forbinder øyer i himmelen, bør dette usikre kartet tilby mye mangfold til stedene vi allerede har.

Rangering kommer også i Episode 2, men bare for spillets 3v3-modus. Ettersom dette var den tiltenkte spillmodusen til å begynne med, burde ikke dette overraske noen, men med populariteten til 5v5 skulle man håpe at den modusen snart ville få sine egne rangerte tilbud.

Samtidig med kunngjøringen om oppdateringen fikk vi også en ny historiefilm, som du kan sjekke ut nedenfor: