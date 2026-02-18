Highguard hevdet å ha blitt støttet i hemmelighet av Tencent

HQ

Highguards fiasko har vært en ganske sur opplevelse å følge, ettersom utvikleren bak spillet ble hevdet å være uavhengig, noe som betyr at det besto av enkeltpersoner som ønsket å sette sitt preg på spillindustrien uten støtte fra etablerte utgiverrammer. Men kanskje var dette faktisk ikke korrekt, ettersom en ny rapport fra Game File antyder at Highguard og skaperen Wildlight Entertainment ble støttet av den kinesiske spillmastodonten Tencent.

Detaljene på denne fronten er begrensede, men Game File sier spesifikt at Tencent var "ukjent hovedfinansiør av Wildlight Entertainment", og at denne nyheten kan kaste lys over hvordan prosjektet ble finansiert i løpet av sin fire år lange utviklingssyklus.

Dette kolliderer noe direkte med Geoff Keighleys storslåtte introduksjon av Highguard på The Game Awards, der verten nevnte at Wildlight var et "uavhengig selvpublisert studio". Så var det virkelig det?

Ingen offisiell bekreftelse har blitt delt ennå, men hvis Tencent støttet Wildlight og hjalp til med å finansiere utviklingen av Highguard, hvorfor hadde spillet en så dyster markedsføringskampanje, hvorfor ble det radiotyst etter kunngjøringen og frem til lanseringen, og hvorfor ble flertallet av studioet permittert innen to uker etter debuten? Alt dette er spørsmål som blir stadig vanskeligere å besvare etter hvert som en av spillverdenens største historier i 2026 fortsetter å utvikle seg.

For mer på Highguard, har spillets nettsted nylig blitt mørkt, noe som tyder på at tittelens dager er talte.