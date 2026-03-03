HQ

Det er nå bekreftet at Highguard stenger ned for godt - mindre enn to måneder etter lanseringen. Kunngjøringen ble gjort av Wildlight selv, som bekrefter at serverne vil bli slått av for godt den 12. mars.

"I dag deler vi vanskelige nyheter. Vi har tatt beslutningen om å stenge Highguard permanent 12. mars. Siden lanseringen har mer enn 2 millioner spillere trådt inn i Highguards verden. Dere har delt tilbakemeldinger, skapt innhold, og mange har trodd på det vi har bygget. Det er vi dypt takknemlige for."

Før dette planlegger utviklerne å slippe en siste oppdatering. Den vil blant annet legge til en ny spillbar karakter og et nytt våpen - et siste farvel til de få som fortsatt spiller, som i skrivende stund svinger mellom 200 og 400 personer ifølge SteamDB.

"Teamet er glade for å gi ut en siste spilloppdatering for å nyte den gjenværende levetiden til spillet. Vi vil legge til en ny Warden, et nytt våpen, kontonivåprogresjon og ferdighetstrær! Fullstendige oppdateringsmerknader er på vei, og vi satser på å slippe oppdateringen i kveld eller i morgen tidlig."

Situasjonen med spillet, som har blødd spillere siden lanseringen, har rett og slett blitt uholdbar. Tencent trakk seg ut av prosjektet og tok med seg sine betydelige eiendeler, som holdt Highguard flytende. Kunngjøringen om nedleggelsen kommer derfor ikke som noen overraskelse for alle som har fulgt dramaet. Et trist, men ikke uventet utfall av hele dette rotet, og vi ønsker alle utviklerne lykke til.