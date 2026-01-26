Highguard våkner fra sin dvale, og lanseres definitivt i dag

HQ

"Det er en dristig strategi Cotton, la oss se om det lønner seg for ham", er nok hvordan jeg vil oppsummere Highguards markedsføringsstrategi. Da Highguard forsvant fra jordens overflate etter hån på slutten av The Game Awards i fjor, trodde folk umiddelbart at vi hadde en ny Concord på hendene, og at spillet kanskje ikke ville bli lansert i det hele tatt.

Imidlertid er Highguard nå tilbake med et smell, og det ser ut til at sprøytenarkomanen har svingt hele veien rundt for å være ekte. I løpet av helgen ble det avslørt at en gjeng med skapere dro til et arrangement arrangert av Wildlight Entertainment i LA for å spille Highguard. Inntrykkene fra spillet vil bli holdt til lanseringen, men vi har noen teasere som sier at skytespillet er utrolig sterkt, det er en fartsfylt FPS, og at det er konstant action.

Selvfølgelig, utenfor disse playtesterne har ingen virkelig hatt en betydelig mengde tid med Highguard. Vi skal spille spillet selv så snart vi kan, men akkurat nå ser det ut til at radiotaushet på en eller annen måte har brakt tilbake troen på dette nye live-service skytespillet.