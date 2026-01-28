Highguards første oppdatering kommer med store fan-etterspurte funksjoner

HQ

Spillet har bare vært ute i et par dager, men allerede Highguards utviklere Wildlight Entertainment jobber med spillets første store oppdatering. Den er ikke ute ennå, men vi vet allerede at det blir lyttet til tilbakemeldingene, ettersom noen av de mest etterspurte funksjonene er på vei.

FoV-skyveknapper for konsoller, veksleinnstillinger for ADS & crouch og flere alternativer for grafikkskalering for PC er satt til å komme til Highguard med sin første oppdatering, som tar sikte på å være ute i morgen, sannsynligvis sent den 28. januar eller tidlig den 29. januar, avhengig av tidssonen din.

Vi får se om denne oppdateringen er nok til å bøte på den konstante kritikken Highguard står overfor akkurat nå. Til tross for at spillet er et par dager gammelt, ser det ut til at mange spillere allerede har gjort seg opp en mening om Highguard. Her håper Wildlight Entertainment kan snu skipet rundt, og beholde interessen som spillet hadde i dagene før lanseringen.