Highguards fremtid er usikker når den offisielle nettsiden plutselig blir mørklagt

Fremtiden ser stadig mer usikker ut for HighguardHighguard, det gratis spillbare skytespillet som skulle være det neste store da det avsluttet The Game Awards sent i fjor. For bare noen timer siden ble spillets nettside plutselig mørklagt, og det eneste som står igjen for å hilse på besøkende er en logo og en kort generisk melding om at innholdet ikke lenger er tilgjengelig.

Det har gått knappe tre uker siden lanseringen, som var alt annet enn grandios - preget av middelmådige anmeldelser og en nærmest kjølig mottakelse fra spillerne. Og den merkelige situasjonen kommer også i kjølvannet av at utviklerteamet ble sagt opp, og de fleste av de Wildlight-ansatte ble tvunget til å forlate kontoret med bare et kjerneteam igjen - angivelig. Men det nedlagte nettstedet ser ut til å antyde noe helt annet, og spørsmålet er om dette nå er den siste spikeren i kista for Highguard.

