Hijack Forfatteren snakker om en potensiell tredje sesong: "Det kan være på en elsykkel, det kan være i baksetet på en limousin"

Den andre sesongen av Hijack fikk ikke helt den samme hyllesten som den første runden med episoder på Apple TV, selv om den brakte Idris Elba tilbake i rollen som en mann som står overfor en katastrofe i sanntid. Den første sesongen utspilte seg på et fly som ble kapret, og den andre på et tog med et noe lignende plot, så nå er det naturlig å spørre seg hva fremtiden vil bringe hvis en tredje sesong skulle gjøre sin ankomst?

Variety stilte Hijack -forfatteren Jim Field Smith nettopp dette spørsmålet, og han ga et ganske interessant svar, spesielt for de som håper at vi kan følge utviklingen med fly, tog og bil.

"Hvis Apple bestemmer seg for at de vil ha en ny bit av kirsebæret "Hijack", spørsmålet jeg alltid vil stille er, hvilken historie er det for Sam? Ikke, hvor kan vi gjøre det, men hvorfor? Selvfølgelig, ja, det kan være på en båt. Det kan være på en elsykkel, det kan være bak i en limousin, det kan være, du vet, en ubåt. Eller det kan overskride "Hijack"-formatet og bevege seg inn på en annen arena. Men det er det jeg mener. Distriktet er på en måte irrelevant. Det handler mer om "Hvor kan Sam dra?"

Tror du det er nok drivstoff igjen i Hijacks tank til å kunne bære en tredje sesong, eller har formatet og premissene allerede gått sin gang?