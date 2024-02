Hijack kommer tilbake med en ny sesong

HQ

Apple har bekreftet at den Idris Elba-ledede dramaserien Hijack har gjort det bra nok til at den får en ny sesong på strømmeplattformen, Apple TV+. Sanntidsserien fulgte en mann som fikk i oppgave å stoppe et fly Hijack som kunne fått ødeleggende konsekvenser, og det virker som om Apple mener at det er nok her til å lage en oppfølger, for en andre sesong er bestilt.

Det er ikke sagt noe om når denne andre sesongen kommer, men vi vet at Elba vender tilbake til sin rolle. Handlingen vil imidlertid utvilsomt ta avstand fra fly denne gangen, og i stedet utspille seg på en båt, et tog eller en annen form for transport for å holde det interessant.