Hinter Resident Evil Requiem til remaken av Code: Veronica?

HQ

Det har gått vedvarende rykter om at Capcoms neste Resident Evil-remake blir Dreamcast-klassikeren Code: Veronica, men disse er utelukkende basert på ubekreftet informasjon fra innsidere, som tross alt er langt fra 100% pålitelig. Men kanskje finnes det faktisk ledetråder om hva som kommer fra mer offisielle kilder, ettersom Kotaku har bemerket at det finnes potensielle hint om spillet i Resident Evil Requiem.

De nevner spesielt at spillet inneholder en flaske brennevin kalt Avernico, som er et anagram for Veronica. Det finnes også andre hint, selv om disse er mer eller mindre usannsynlige og potensielt peker mot remakes av Resident Evil Zero og Resident Evil 6 også. Det er verdt å nevne i denne sammenhengen at Capcom har en lang historie med å inkludere ledetråder som disse om kommende spill, så selv om noen av Kotakus bevis bærer preg av ønsketenkning fra fans, er Avernico-flasken spesielt mistenkelig, synes du ikke?