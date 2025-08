Hiphop-artisten Sean "Diddy" Combs søker benådning fra Donald Trump

HQ

Det var først i går, tirsdag, at den 55 år gamle hiphop-artisten Sean "Diddy" Combs ble nektet kausjon i påvente av sin endelige dom i oktober. Han kan risikere 20 års fengsel etter å ha blitt dømt for "prostitusjonsrelaterte lovbrudd", ifølge Sky News, som også rapporteres av finske YLE.

I juli i fjor ble Sean "Diddy" Combs funnet skyldig i "to tilfeller av transport for prostitusjon", men ble frikjent for mer alvorlige anklager om "utpressing, konspirasjon og sex-trafficking".

Combs søker benådning fra USAs president Donald Trump. Under et intervju på Newsmax sist fredag uttalte Trump at "de har snakket med meg om Sean". Men på det tidspunktet kunngjorde ikke Trump sin beslutning om saken.

Det er imidlertid sannsynlig at Trump vil avslå Combs' anmodning om benådning. I intervjuet ble Trump spurt "mer sannsynlig et 'nei' for Combs?" Svaret hans var ganske klart :

"Jeg vil si det."