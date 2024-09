Hironobu Sakaguchi selv bekrefter utgivelsesdato for Fantasian Neo Dimension

Det ser ut til at Hironobu Sakaguchis diorama-prosjekt definitivt er klart, etter mange år med forsinkelser og tilbake til tegnebrettet. Fantasian Neo Dimension vil ikke lide flere forsinkelser, og skaperen har avduket en ny trailer under State of Play, samt bekreftet at utgivelsesdatoen vil være 5. desember 2024.

Han minnet oss også om at han har returnert for å jobbe med Nobuo Uematsu for å komponere lydsporet, så vi kan forvente mye fra paret, som bygde grunnlaget som Final Fantasy ble bygget på. På Fantasian Neo Dimension får vi oppleve en episk historie i JRPG-sjangeren der det er brukt mer enn 150 dioramaer, som kombinerer ekte fysiske elementer med 3D-figurer.

Er du klar for et stort eventyr?