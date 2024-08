Hiroshi Takai: "Jeg vil personlig gjerne" lansere Final Fantasy XVI for Xbox

HQ

Tidligere i dag rapporterte vi at Final Fantasy XVI endelig kommer til PC etter en periode med PlayStation 5-eksklusivitet. Hyggelig, men hva med Xbox, gitt at Square Enix i dag sier at de ønsker å forlate konseptet med eksklusive spill og i stedet tar sikte på å nå ut til så mange som mulig?

Det var akkurat det Windows Central-redaktør Jez Corden benyttet anledningen til å spørre i et intervju med tittelens spilldirektør Hiroshi Takai, spesielt med tanke på at det har gått rykter om en Xbox-versjon i det siste. Og svaret var oppmuntrende :

"Vi tar én ting om gangen akkurat nå, så jeg kan ikke avsløre noe om fremtidsplanene våre. Alt jeg kan si er at det er noe jeg personlig gjerne vil se skje!"

Hvordan tolker du dette? Kommer Final Fantasy XVI til Xbox, gitt at han ikke benekter det og sier at han ønsker å gjøre det, eller bør Xbox-spillere bare glemme det?