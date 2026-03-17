Hiroshima-overlevende Shigeaki Mori, som ble omfavnet av Obama, dør 88 år gammel

Shigeaki Mori, den overlevende etter atombomben i Hiroshima som ble omfavnet av USAs tidligere president Barack Obama under et historisk besøk i 2016, er død i en alder av 88 år,melder japanske medier.

Mori var bare åtte år gammel da atombomben ble sluppet over Hiroshima 6. august 1945. Flere tiår senere viet han mye av sitt liv til å dokumentere ofrene for eksplosjonen, blant annet ved å identifisere en rekke amerikanske statsborgere som døde i angrepet.

Bildet av Obama som omfavner Mori i Hiroshimas fredsmonumentpark, ble et av de viktigste øyeblikkene under besøket, og symboliserte forsoning mellom tidligere krigsfiender. Mori forble en del av en stadig mindre gruppe overlevende, kjent som hibakusha, som har arbeidet for å bevare minnet om atomtragedien.