Netflix har blitt et veritabelt strømmehjem for alt som har med mordmysterier og whodunnit å gjøre. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery var den høyprofilerte debuten i slutten av 2025, og i januar utvides den med Agatha Christie's Seven Dials. Men mellom disse to prosjektene ligger en mer dyster og mørkere thrillerserie, en serie som heter His & Hers og som har Tessa Thompson og Jon Bernthal i hovedrollene.

Hvis du konsumerer en god del mordmysteriethrillere, kan His & Hers virke ganske kjent fra begynnelsen. Det er en amerikansk by på landsbygda, bebodd av en rekke motstridende karakterer som alle skjuler hemmeligheter. Det skjer et grusomt drap, og det hele kompliseres av at etterforskeren som etterforsker forbrytelsen, har forbindelser som kan belaste ham hvis de kommer frem. Så, er han morderen?

Dette spørsmålet kan virke rudimentært og enkelt, men det er også His & Hers største styrke, for serien slipper aldri morderen unna. Du har tvil og mistanker, men det er ikke før korthuset begynner å rase sammen i de siste stadiene at du ser hele bildet for hva det er. Og selv da, er det riktig...? His & Hers er kanskje ikke ute etter å omskrive eller utfordre sjangerens normer, men den opererer effektivt innenfor segmentets begrensninger og grenser, og leverer en overbevisende og ondskapsfullt underholdende historie som vil holde deg på kanten av setet ditt.

Thompson og Bernthal viser seg å være en effektiv duo i hovedrollene, selv om man ikke kan nekte for at Thompson skinner klarere enn Bernthal i de fleste henseender. Punisher -stjernens karakteristiske barske personlighet og raspete tone fungerer som detektiven Jack Harper, men han matcher ikke helt den manipulerende og emosjonelt ødelagte personligheten til Thompsons rollefigur, journalisten Anna Andrews. Det samme kan sies om resten av skuespillerne, selv om Thompson fremstår som mer effektiv i sin rolle enn de andre hun deler lerretet med.

Et av områdene som His & Hers virkelig må berømmes for, er tempoet, og hvordan den ikke drar ut på tiden. Vi snakker om seks episoder med en varighet på rundt 40 minutter, og dette betyr til syvende og sist at du aldri blir sittende og gruble over en utvikling eller et plotpunkt for lenge, og at du ofte blir sjokkert når store hendelser skjer. Det er en effektivt formet serie som gjør at hvert minutt du bruker på den føles verdt det, noe TV-serier ikke alltid kan si seg fornøyd med.

Man kan hevde at den mangler et bredt spekter av karismatiske karakterer som holder på oppmerksomheten, og at noen av de mer emosjonelle og hjerteskjærende hendelsene ikke får den tiden de trenger til å marinere seg på grunn av seriens kortfattede natur. Men alt i alt fremstår His & Hers som en sterk thrillerserie som vil engasjere og underholde fans som er på utkikk etter noe å se på i januar.

