Hisense E7NQ Pro

Hisense er i dag et stort selskap som har produsert TV-er siden 1969. Selv om det først er i de senere årene at du har kunnet kjøpe TV-er med Hisense-merket har de lenge enten eid eller levert paneler og skjermer til en lang rekke mindre merker som er bedre kjent i Vesten. Hisense har den fordelen at de, i motsetning til mange andre merker, ikke trenger å kjøpe inn paneler og teknologi, ettersom de faktisk har sine egne fabrikker og utviklingsavdelinger. Dette har blant annet ført til at de ligger ganske langt fremme med 100 % originale mini LED-TV-er.

HQ

For mer vanlige forbrukere lager de også virkelig gode QLED-TV-er - et LED-panel med et Quantum Dot fargelag som gir bedre farger og fortsatt høy lysstyrke fra et LED-panel - uten å gå amok i pris. Designet er klassisk og kantete med to diskrete metallføtter på hver side, noe som gjør den mindre egnet for plassering på et TV-stativ med mindre den er veldig bred.

Hisense er spesielt glad i E7-serien sin, som de markedsfører sterkt til gamere. Det finnes til og med en spesiell Black Myth: Wukong -modus der alt er optimalisert for akkurat dette spillet. Det er en ganske interessant tilnærming å ha spillspesifikke profiler på en TV. Slik jeg forstår det, er denne modusen utviklet direkte sammen med utviklerne av spillet, og gir bedre dedikerte HDR-effekter, optimalisering av svartnivå og farger som er kalibrert spesielt for den typen LED-panel som brukes. Spesielt det sistnevnte er ganske imponerende, og vi kan bare håpe at andre utviklere vil samarbeide med TV- og skjermprodusenter for å sikre mer tilpasset og korrekt fargegjengivelse og HDR-effekter. Foreløpig er det imidlertid bare på utvalgte Hisense-TV-er, og bare med Black Myth: Wukong. Men dette nivået av tilpasset kalibrering har et enormt potensial, ettersom du i teorien bør kunne oppdatere det gjennom fastvareoppdateringer.

Input lag er akseptabelt, under 20 ms ifølge Hisense, men det kan alltid forbedres, selv om LED-teknologien har sine begrensninger. I spillmodus kommer den imidlertid ned til under 11 ms ifølge Hisenses egne tall, og da begynner den å prestere virkelig bra. Heldigvis tas spilling på alvor, og vi har full HDMI 2.1-støtte på alle fire portene. Det innfødte 120 Hz-panelet overklokker til 144 Hz i Gaming Mode helt av seg selv med bare to trykk på fjernkontrollen, men stort sett alt annet er helautomatisk.

Dette er en annonse:

Plattformen er det Linux-baserte VIDAA-systemet, som i tillegg til å være ganske imponerende grafisk, også tilbyr en rekke tilpasningsmuligheter som jeg ikke engang har satt meg inn i. Men der den virkelig skiller seg ut, er når det gjelder multitasking. Den håndterer det betydelig bedre enn mange andre systemer som begynner å hakke når du åpner en tredje app. Fjernkontrollen er imidlertid noe av den billigste plasten jeg har holdt i hånden på lenge, og den kunne vært bedre når prisen ligger i mellomklasse-segmentet. Den kommer også med et ganske fint og veldig ikonbasert TV-OS, som er betydelig bedre enn hva for eksempel LG og Samsung kan levere.

Der Hisense henger litt etter, er på informasjonsfronten. Den har for eksempel et innebygd subwoofer-system, men det er vanskelig å finne konkret informasjon om dette på Hisense sine nettsider. Jeg fant bare grunnleggende informasjon om lysstyrke på en halvveis utilgjengelig underside på deres amerikanske nettsted. Den maksimale lysstyrken er imidlertid 450 nits, noe som ikke høres mye ut, men det fungerer faktisk fint i et opplyst rom. I tillegg er det ikke mulig å få oppgitt det nøyaktige antallet dimmesoner, annet enn "under 100".

Lyden er overraskende god. Det er ingen annen informasjon enn at høyttalerne er på 10 watt hver og at det er en 20 watts subwoofer. Det er litt som å si at en bil har en drivstofftank på 55 liter. Det er nyttig, men ikke en reell indikator på lydkvaliteten. Jeg er en stor forkjemper for å kjøpe i det minste en lydplanke eller ekte høyttalere, men denne TV-en kan faktisk fungere som en nødløsning. Den ekstra basshøyttaleren (jeg vil knapt kalle det en subwoofer) tilfører dynamikk og kraft til lyden, enten det er biler som treffer asfalten eller maskingeværer som avfyres. Den gir også stemmer mer fylde og nyanser, selv når det gjelder noe så enkelt som nyheter. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er en ganske god standard for TV-lyd, der stort sett alle andre mislykkes etter min mening. Men igjen, skaff deg en lydplanke som et minimum.

Dette er en annonse:

Bildekvaliteten er selvfølgelig det viktigste. Til tross for en veiledende utsalgspris på ca. £800, ble jeg positivt overrasket over kalibreringen av rødt og grønt rett ut av esken. Fargene er sterke og kan være overveldende i HDR-innhold, men det er nettopp det som er poenget. Lyset er jevnt fordelt, og grønnfargen virker ganske naturlig. Gråtoner og sortnivå pleier å være det store problemet for ikke-OLED-baserte paneler, men jeg fant ut at det å skru ned lysstyrken til bare 45 gjør en merkbar forskjell i gjengivelsen av sort og gråtoner. Bildet er flytende og veldig klart, spesielt i Gaming Mode, men jeg vil nok anbefale de fleste å bruke Film Maker Mode til alt annet enn videospill. Standard Mode er mindre overmettet og grell i farger enn mange andre TV-er, og bevegelsesmotoren er ikke så aggressiv at alt ser ut som en merkelig feberdrøm som det ofte gjør i butikkene. Dessverre ser det ut til at det bare er i Sport Mode at du kan presse det siste lyset ut av TV-en, og det hadde vært fint om dette var mulig i alle HDR-situasjoner. TV-en støtter HLG, HDR10+ og Dolby Vision IQ.

Oppskaleringen er veldig rimelig, og det meste 1080p-innhold ser ganske bra ut så lenge du ikke kommer for nærme. Som nevnt tidligere anbefaler jeg å senke lysstyrken til 45 og kjøre i Film Maker Mode hele tiden.

Det er en TV som er veldig enkel å bruke, og VIDAA-plattformen gjør det også til en visuelt tiltalende opplevelse å navigere og se moderne innhold med god fargegjengivelse. TV-en er også utmerket til konsollspill, og selv om hardcore hjemmekinoentusiaster sannsynligvis vil ønske seg enda bedre sortnivå og høyere lysstyrke, koster det realistisk sett betydelig mer enn Hisense E7 Pro.