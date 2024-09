Historie kan være gøy med Citadelum

HQ

Tidligere denne måneden hadde vi gleden av å treffe David Martinez, Head of Marketing på Abylight Studios i Barcelona. For rundt et år siden (som tiden flyr) snakket vi med Abylight -teamet om et - på det tidspunktet - titelløst gudespill/bybygger de jobbet med.

På årets Gamescom fikk vi en grundig titt på den enorme fremdriften i spillet, som teamet har kalt Citadelum. Det dreier seg om ressursforvaltning, bygging og kamp på ekte gude-simulatorvis, men den antikke romerske tematikken i Abylights spill har mye mer sannhet og substans i seg enn du kanskje forventer.

Jeg skal dekke arbeidet teamet har lagt ned i historien bak spillet, men for et mer dyptgående dykk kan du se hele intervjuet her :

Martinez sa: "Akkurat nå er spillet nesten ferdig, vi polerer, så vi kunngjør her på Gamescom - vi har spillbare kamper, og du vil kunne spille dem i en prolog vi slipper veldig snart.

"I slutten av august vil alle kunne spille denne prologen med to komplette opptak av spillet, av kampanjen, og du vil kunne eksperimentere med nye mekanikker, gjøre kjernen i bybyggingsspillet, og også spille for første gang kamper."

Når det gjelder tematikken og spillets tema, visste teamet ganske tidlig at de ville at det skulle være romersk i en eller annen forstand, men etter hvert som de jobbet med prosjektet, ble det noe som lå mye nærmere fakta enn fantasi (selv om det fortsatt er guder som spankulerer rundt i Citadelum).

Martinez sa: "Vi bestemte oss for å ha Roma, så hvorfor ikke nyte Roma? Og den eneste måten å nyte Roma på er å ha de mest realistiske bygningene og karakterene du kan, og også gudene, vi forestilte oss gudene slik romerne gjorde, så de ser ut som mennesker, kjempestore mennesker, men mennesker likevel.

"Og ja, vi bestemte oss for å gå for en realistisk tilnærming. Så det vi gjorde, var å ha en kampanje som er basert på sanne fakta, som følger Augustus' oppstigning til keiser, og du vil kunne spille på forskjellige steder - i Hispania, på den italienske halvøy, i Egypt - og vi bestemte oss for at hvis vi skal ha kamper og gladiatorer og vognkappløp, så trenger vi blod.

"Så ja, dette er ikke et spill som passer for alle, men vi mener likevel at dette er en ekte romersk bybyggingsopplevelse."

Det var heller ingen enkel oppgave, og Abylight -teamet var helt dedikert til nøyaktighet med Citadelum.

Martinez lagt til: "Vi ville finne noe som passet til et spill, så vi starter etter Julius Cæsars død, og så følger vi Augustus' liv frem til han blir keiser.

"Vi ønsket å ha noe i spillet som de for eksempel har i Band of Brothers, der du følger en enhet og kan se utviklingen i verden, men siden dette er et spill om bybygging, måtte vi finne ut hvor disse bosetningene ble grunnlagt og bygget.

"Så ja, til slutt måtte vi studere mye, og etter å ha søkt i historiebøker og snakket med eksperter fant vi ut at historien om Augustus var det som ga spillet nok variasjon, og også følelsen av denne progresjonen."

Du kan prøve demoen på Citadelum nå, og spillet er planlagt utgitt i slutten av denne måneden/ i løpet av oktober i år. Ønskeliste nå via Steam.