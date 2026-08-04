Historien i Final Fantasy VII: Revelation vil avsluttes «innenfor hovedspillet», til tross for rykter om DLC

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For relativt kort tid siden avslørte en stor datamine-lekkasje at det kommende siste kapittelet i Final Fantasy VII: Remake Trilogy, et spill kjent som « Final Fantasy VII: Revelation, ville få en rekke DLC-er, i hvert fall å dømme etter oppføringene på Epic Games Store. Selv om mye av dette DLC-innholdet så ut til å dreie seg om kosmetiske tillegg, tydet noe på større utvidelser av hovedspillet, noe som i seg selv førte til en ny runde med spørsmål.

Hvis Revelation skal få DLC, vil historien da avsluttes i hovedspillet, eller vil den ende med en cliffhanger som skal avsluttes i form av innhold etter lanseringen? Dette var et spørsmål som ble stilt til spillregissør Naoki Hamaguchi i et intervju med Automaton, hvor han bekreftet at historien vil avsluttes i hovedspillet.

«Historien vil bli avsluttet i hovedspillet. Vi er fast bestemt på å avslutte serien med FFVII Revelation, og vi fortsetter utviklingen med det målet for øye.»

Han la deretter til: «Hvis vi hypotetisk sett skulle gi ut DLC, ville vi sannsynligvis ønske å lage en slags spin-off med fokus på en bestemt karakter som skildrer deres ufortalte historier, omtrent slik vi gjorde med Yuffie i FF7R Episode Intermission, og jeg tror det er etterspørsel etter dette blant fansen. Så, i tilfelle vi ender opp med å vurdere å lage et DLC, er dette den typen ting vi sannsynligvis ville forsøke å gjøre.»

Hamaguchi uttalte seg videre om DLC-en og bemerket også «Jeg merker enorme forventninger til FFVII-serien, eller rettere sagt, det føles som om fansen ikke vil at den skal ta slutt ennå», og la til at eventuelle planer «ikke har tatt form ennå», noe som tyder på at DLC foreløpig ikke er sikkert.