Historien om hvordan Megalopolis ble til høres vanvittig ut

Francis Ford Coppolas Megalopolis har nettopp fått sin første teasertrailer, og hvis du har fulgt denne filmen i lengre tid, vet du at det er et mirakel at vi i det hele tatt har kommet så langt. En 40 år lang reise for Coppola har endt opp med denne filmen, som har kostet ham 120 millioner dollar av hans egne penger.

Ifølge The Guardian har innspillingen av filmen vært utrolig kaotisk. Et medlem av filmteamet sa "det var som å se et togvrak utfolde seg dag etter dag, uke etter uke, og vite at alle som var der, hadde gjort sitt beste for å bidra til at togvraket ble unngått."

Det meste av VFX-teamet sluttet eller fikk sparken, filmen har blitt skrevet om rundt 300 ganger, og Francis Ford Coppola skal ha vært svært problematisk under innspillingsprosessen. Han skal ha sittet i traileren sin i timevis og røykt gress mens skuespillerne og filmteamet var klare til å filme, og mer alvorlig skal han ha tatt tak i kvinnelige statister, fått dem til å sitte på fanget sitt og forsøkt å kysse dem under en scene.

