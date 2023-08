Historien om Starfield så langt

HQ

Bethesda har nylig gitt oss en stor historiedump om Starfield, som forteller oss om utviklerens visjon for menneskets historie fra 2050 og frem til historien begynner rundt 2330.

Det er mye å grave seg gjennom i tidslinjen, inkludert etableringen av kolonier lysår unna jorden, kriger og opprettelsen av Constellation. Det er mye å gå gjennom, men hvis du er på utkikk etter en komprimert versjon av tidslinjen med all nøkkelinformasjon, trenger du ikke lete lenger når vi dykker dypt ned i historien om en fjern fremtid.

Historien begynner i 2050, da menneskeheten for første gang lander på Mars. Dette er starten på koloniseringen av verdensrommet, og i 2100 begynner menneskene å leve i verdensrommet. Derfra tar det bare 56 år før vi ankommer Alfa Centauri, som ligger hele 4,37 lysår fra jorden. Menneskeheten etablerer sitt eget samfunn der og koloniserer den fjerne galaksen mens den skaper en ny sivilisasjon.

I 2159 etableres De forente kolonier, og i 2160 grunnlegges New Atlantis. Året etter er det hovedstaden i De forente kolonier. Flere store byer blir til i løpet av denne perioden. I 2167 blir for eksempel planeten Cheyenne bosatt av Solomon Coe, som grunnlegger Akia City på den. Det blir stille i omtrent 20 år, helt til Coe i 2188 inviterer Volii til å bli med Cheyenne i en ny allianse, kjent som Freestar Collective, som blir dannet i 2189. Dette viser at selv om De forente kolonier er en stormakt i menneskehetens nye hjem, er de ikke den eneste kraften, og mange planeter er ikke en del av den.

De forente kolonier får problemer da de i 2194 plasserer en ny stjernestasjon rundt Deepala i Narion-systemet. Folket i Narion tar ikke lett på dette og krever at stasjonen fjernes. De forente koloniene nekter, og Narion slutter seg derfor til Freestar Collective, som går inn for å beskytte systemet i 2195. Etter hvert som spenningen øker og flåter flyttes, begynner Narion-krigen i 2196. Den varer i 20 år, helt til den offentlige opinionen blir så sur at Narion-traktaten undertegnes av Freestar og de forente koloniene. Dette avslutter konflikten og formaliserer begrepet "avgjorte systemer".

I 2221, da Freestar-kollektivet visste at krig meget vel kunne komme tilbake til galaksen, grunnla de Freestar Rangers. De er en elitestyrke som er dedikert til å tjene alle innbyggerne i Freestar Collective.

Det går rundt 50 år før vi får det neste store skrittet i galaksens tidslinje, men i 2275 blir Constellation grunnlagt av Sebastian Banks. Når vi kommer inn i spillet, er det en legendarisk organisasjon, men da den ble grunnlagt, hadde den et enkelt mål om å hjelpe menneskeheten med å utforske de dypeste delene av verdensrommet. Organisasjonen stiller fortsatt spørsmålet "hva finnes der ute?" selv flere hundre år etter at menneskeheten bega seg ut i verdensrommet. Blant de opprinnelige medlemmene er den dyktige fysikeren Chloe Bao, Sebastians protesjé Aja Mamasa, botanikeren og xeno-floraspesialisten Darius Andris, den rike arvingen og eventyreren Bernadette Laurent, den tidligere smugleren Everado Gil og biologen og legen Kadri Toma. Disse grunnleggerne oppretter The Lodge i New Atlantis som base for Constellations virksomhet.

30 år senere, i 2305, slutter Barrett seg til Constellation. I 2307 går Freestar-kollektivet og United Colonies ut i kolonikrigen, etter at Freestar-kollektivet begynner å drive jordbruk på planeten Vesta, som antas å bryte Narion-traktaten. Krigen varer i fire år før den tar slutt i slaget ved Cheyenne i 2311, da en flotilje av sivile og militære skip fra Freestar Collective nedkjemper størstedelen av United Colonies-flåten. Et år tidligere har Constellation klart å finne sin første gjenstand.

I 2315 oppretter De forente kolonier UC Vanguard, en egen sivil marine som svar på Freestar-kollektivets bruk av sivile skip. Alle som melder seg inn, belønnes med statsborgerskap i De forente kolonier.

I 2319 blir Sarah Morgan den yngste lederen for UC Navigator Corps. Hun sitter i stillingen i ett år før avdelingen legges ned og hun slutter seg til Constellation i 2320. I 2321 slutter Walter Stroud seg til Constellation som den viktigste finansielle støttespilleren. Ytterligere et par medlemmer slutter seg til Constellation i 2322 og 2325, henholdsvis den tidligere Crimson Fleet-piraten Vladimir Sall og teologen Matteo Khatri. I 2325 blir Sarah Morgan også fungerende leder av Constellation.

I 2326 inviteres Noel, en begavet forsker og doktorgradsstudent, til Constellation. Samme år finner Barrett den opprinnelige gjenstanden og innser hvor spesiell den er. I 2328 har vi tre nye Constellation-medlemmer i Freestar Ranger Sam Coe, datteren Cora og Andreja. Barrett overbeviser også organisasjonen om å kjøpe Starstation L-868 og modifisere den til å bli en dypromsskanner.

Dermed er vi oppdatert på alt du trenger å vite om Starfield's historie. Det er mye fokus på Constellation, siden det er den organisasjonen som hovedoppdraget ditt først og fremst vil dreie seg om, så det er greit å vite hvem som er hvem. Hvis det er noe du vil at vi skal gå nærmere inn på, er det bare å si ifra. Sjekk ut tidslinjen på Bethesdas nettsted for mer informasjon.