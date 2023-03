Historien om The Lord of the Rings: Gollum introdusert i ny video

HQ

Selv om det var ganske åpenbart ved å bare se på ham i Ringenes Herre-filmene, er det trygt å si at Gollums liv ikke har vært lett. Og nettopp dette vises nå i en helt ny trailer for kommende Ringenes Herre: Gollum.

Her får vi følge karakteren på et episk eventyr gjennom de mange stedene vi kjenner fra J.R.R. Tolkiens bøker, og møte mange kjente fjes (både venner og fiender). Det er vanskelig å ikke synes synd på Gollum, og det ser ut til at det kan være et interessant eventyr når det lanseres på en ennå usikker dato i år for PC, PlayStation, Switch og Xbox.