Historien til Top Gun 3 ser ut til å være klar

Det tok 36 år før vi endelig fikk en oppfølger til Top Gun i 2022. Top Gun: Maverick ble en enorm suksess som til og med overgikk originalfilmen. Siden den gang har flere av de involverte sagt at vi ikke trenger å vente like lenge på Top Gun 3, og det ser ut til at dette er et løfte de kommer til å holde.

Produsenten Jerry Bruckheimer (som også produserte den første Top Gun) har nå gitt oss en oppdatering om det overordnede plottet for Top Gun 3 i et Screen Rant-intervju, og sier at Tom Cruise selv vil lede prosjektet:

"Det blir Tom Cruise. Tom er fantastisk. Vi har tilbrakt mye tid sammen med ham. Vi har en historie. Joe Kosinski hadde en fantastisk historieidé, og han (Tom Cruise) sa at han virkelig liker den, så vi utvikler den. Men man vet aldri når den blir laget, for Tom er så opptatt. Han gjør Mission: Impossible akkurat nå, han har en film etter den. Forhåpentligvis får vi et manus som han elsker, og så er vi i luften igjen."

Det høres ut som om produksjonen av Top Gun 3 potensielt kan starte om et par år fra nå, noe som må sies å være lynraskt sammenlignet med ventetiden på Top Gun 2. Tror du Maverick klarer å sjarmere oss i et jagerfly en tredje gang?