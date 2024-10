Historisk avtale mellom FIFA og Konami om å spille FIFAe-konkurranser på eFootball

HQ

Etter at Electronic Arts og FIFA kunngjorde at de gikk hver til sitt i mai 2022, har den internasjonale organisasjonen vært på utkikk etter en ny partner som kan fortsette å utvikle videospill under lisensene deres. EA valgte på sin side å utvikle merkevaren EA Sports FC, og det ser fortsatt ut til å gå veldig bra på egen hånd. Imidlertid kan vi i dag få det første glimtet av et mediejordskjelv mellom EA Sports og hovedkonkurrenten i sjangeren: eFootball.

I morges våknet europeerne opp til nyheten om at Konami og FIFA har signert en samarbeidsavtale om å utvikle eSport-konkurransen FIFA World Cup med eFootball som spill. Litt av en intensjonserklæring til deres tidligere partnere i Electronic Arts, og også et viktig skritt mot et fremtidig partnerskap i stor skala.

FIFAe World Cup starter sin kvalifiseringsrunde i dag, 10. oktober, og alle spillere som spiller den nyeste versjonen av eFootball (4.1.0) er invitert til å delta hvis de bor i de kvalifiserende landene: Argentina, Brasil, Costa Rica, England, Frankrike, India, Indonesia, Japan, Sør-Korea, Malaysia, Marokko, Nederland, Polen, Portugal, Saudi-Arabia, Spania, Thailand og Tyrkia.

Dette partnerskapet vil også fjerne ryktene om en mulig fotballtittel utviklet av Take-Two under FIFA-paraplyen. Avtalen vil dessuten være langsiktig, ettersom pressemeldingen på Konamis offisielle nettside peker på en flerårig avtale. Kan dette være kimen til å utvikle et FIFA Pro Evolution Soccer?