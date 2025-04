Historisk: Harry Kane kan løfte sitt første trofé noensinne denne helgen

HQ

De store europeiske fotball-ligaene er i full gang med å trappe opp. PSG ble allerede kronet i Ligue 1 for to uker siden, Liverpool kan gjøre det denne søndagen (eller til og med i kveld), og den neste som skal avgjøres vil trolig være Bundesliga, med bare fire kampdager igjen, med start neste helg. Og neste lørdag kan bli dagen da Bayern München tar tilbake ligatittelen... og Harry Kane får slutt på forbannelsen.

Harry Kane er utvilsomt en av de største spissene, toppscorer gjennom tidene i England og nest beste toppscorer i Premier League. Det har imidlertid blitt sagt mye om at han lider av en forbannelse: I en alder av 31 år, uten noe å bevise, har han ennå ikke vunnet en tittel i sin profesjonelle karriere. Det inkluderer å tape en Champions League-finale mot Liverpool i 2019 med Tottenham Hotspur.

Kane forlot Tottenham til fordel for München i 2023. Å spille i Bayern betyr nesten å vinne titler som standard, ettersom de har vunnet Bundesliga-tittelen hvert eneste år siden 2013. Men Xabi Alonso og Bayer Leverkusen brøt kjeden i fjor. Bayern tapte også DFB-Pokalen, mens Kane og England tapte for Spania i EM-finalen i 2024.

I år, med mindre det skjer en veldig stor vending, vil Bayern München imidlertid slå Bayer Leverkusen i ligaen og vinne Bundesliga. Det kan skje denne lørdagen. Bayer Leverkusen må tape eller spille uavgjort mot Augsburgo, og Bayern må vinne mot Mainz 05. Begge kampene spilles samtidig lørdag 26. april kl. 14:30 BST, 15:30 CEST.

Hvis begge taper, vil Bayern ikke være matematisk mester med bare ett poeng, så feiringen vil vente til neste helg. Hvis Leverkusen taper, vil uavgjort for Bayern være nok til å feire neste lørdag.

Leverkusen har 64 poeng, så det maksimale antallet poeng de kan få, hvis de vinner alle de fire gjenværende kampene, er 76. Bayern har allerede 72, så det må en enorm nedtur til for Bayern (tre uavgjort og ett tap, eller én seier og tre tap, der Leverkusen vinner alt) for at de skal gå glipp av årets Bundesliga...