Historisk kamp i Montjuïc: Barcelona og Atlético spiller uavgjort 4-4 i semifinalen i den spanske cupen

Barcelona og Atlético de Madrid har gitt oss en semifinalekamp vi vil huske i alle tider i den spanske cupen. Resultatet har imidlertid etterlatt Barça-fansen skuffet, etter å ha gått glipp av en tomålsledelse på ti minutter ... som er det samme som skjedde med Atleti tidligere i kampen: Det gikk fra 0-2 etter seks minutter, til 3-2 til pause, til 4-2 i det 75. minutt ... til 4-4 med sluttsignalet.

Dette var den første syretesten i en helvetesmåned for Atlético (to Champions League-kamper mot Real Madrid, og ytterligere to oppgjør mot Barcelona i Liga og Copa de kommende ukene), og man kan si at laget har mer enn bestått den, spesielt siden de spilte på Estadi Olímpic Lluís Companys, med Barcelona som eier ballen (68 % ballbesittelse).

Få kunne ha forutsett at Atlético skulle score to ganger i løpet av de første seks minuttene. Faktisk scoret Julián Álvarez 0-1 før han hadde rukket å spille det første minuttet av kampen. Men etter det ble første omgang en Barça-monolog: 3-2 i første omgang, med en følelse av at Barcelona kunne ha scoret mange flere.

Pausen hadde god effekt for Atlético, og andre omgang ble mye jevnere, der Atlético hadde like mange, om ikke flere, målsjanser enn Barcelona, til tross for at de hadde mindre ballbesittelse. 4-2 i det 75. minutt ved Lewandowski, rett etter å ha hoppet inn på banen fra benken, betydde nesten at kampen var over for Atlético. Men Simeone-laget er eksperter på å score på overtid: Llorente i det 84. minutt, og Sorloth i det 93. minutt. Det er andre gang en scoring fra Sorloth i siste minutt drukner Barcelona denne sesongen.

Barcelona kan være stolte av å reagere ekstremt godt på det harde slaget med 2-0 i løpet av de første fem minuttene. For de som så kampen hjemme, gikk kampen fra å være en fullstendig katastrofe for Barcelona til å bli en ny Barça-tæsk, kanskje til og med 5-2. Men sannheten er at for Atleti er uavgjort i Barcelona et godt resultat å ta med seg til returoppgjøret på Metropolitano. Vi må imidlertid vente til 2. april. I morgen spilles den andre semifinalekampen, mellom Real Madrid og Real Sociedad.