Historisk kirke i Amsterdam skadet av brann tidlig på nyttårsdagen

En storbrann raserte Vondelkerk, en nygotisk 1800-tallskirke i Amsterdam, tidlig på nyttårsdagen, noe som tvang beboerne i nærheten til å evakuere og forårsaket alvorlige skader på den fredede bygningen.

Brannen brøt ut like etter midnatt, rundt kl. 00.45, og flammene oppslukte raskt kirketaket og spiret. Nødetatene sperret av området rundt da sterk vind spredte brennende bråte, noe som skapte bekymring for nabobygningene.

Vondelkirken // Shutterstock

Brannmannskapene fikk kontroll over brannen sent på morgenen. Selv om kirkens tårn kollapset og taket ble ødelagt, opplyser myndighetene at bygningsingeniørene mener at ytterveggene fortsatt er stabile. Det ble ikke rapportert om noen omkomne.

Vondelkerk, som ble bygget for rundt 150 år siden og dekonsekrert de siste tiårene, regnes som et viktig kulturminne i den nederlandske hovedstaden. Årsaken til brannen er ennå ikke bekreftet, og en etterforskning pågår.