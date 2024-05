Hit-Monkey's sesong 2 rollebesetning utvides med Cristin Milioti

Vi har måttet vente en god stund på en ny utgave av den voksne Marvel animasjonen Hit-Monkey, som etter sesong 1 som ankom i 2021, har det ikke vært noen oppfølging til dags dato. Men det betyr ikke at flere episoder ikke er på vei, og heller ikke at de ikke er i nærheten.

HQ

Hit-Monkey er satt til å fortsette med en andre sesong på den amerikanske streamingplattformen Hulu 15. juli, noe som betyr at en bredere Disney + -utgivelse sannsynligvis er planlagt for i paritet eller veldig nær denne datoen.

Med dette i bakhodet har Variety rapportert at How I Met Your Mother, Palm Springs, og The Penguin's Cristin Milioti har sluttet seg til rollebesetningen i showet, hvor hun vil bli med Fred Tatasciore (Monkey) og Jason Sudeikis (Bryce), og en samling nye rollebesetninger som Olivia Munn, Ally Maki og Leslie Jones.

Gleder du deg til mer Hit-Monkey?