Hitlers skjulte genetiske seksuelle lidelse avslører enda flere detaljer: Mikropenis (og bare én ball)

Som vi rapporterte i går, har forskere sekvensert Hitlers DNA fra en blodflekket sofa som ble tatt fra hans bunker i Berlin i 1945, og avslørt at han hadde Kallmanns syndrom, en genetisk tilstand som svekker seksuell utvikling og testosteronproduksjon.

Dette kunne blant annet bidra til å forklare hans "nesten fullstendige hengivenhet til politikken" og mangel på personlige relasjoner. Nå avslører dette, ifølge The Times, enda flere detaljer: blant annet at han sannsynligvis hadde micropenis (og bare én ball).

Mikropenis og bare én ball

Ifølge The Times betyr denne tilstanden, som kan forstyrre utviklingen av kjønnsorganene og forsinke puberteten, at Hitler hadde en 1 av 10 sjanser for å ha en mikropenis (en fallos på under fem centimeter).

Funnene stemmer overens med en medisinsk rapport fra 1923 som indikerer at Hitler bare hadde én testikkel, noe som gir en historisk kontekst til sangen fra andre verdenskrig som gjorde narr av hans manndom, en svært berømt sang som du kan se i videoen nedenfor.

Professor Turi King ved University of Leicester, kjent for å ha identifisert Richard IIIs levninger, ledet studien. Hun legger til "Hvis Hitler hadde sett sine egne genetiske resultater, ville han ha sendt seg selv til gasskamrene."