Hitman 3 sitt første kjendisgjestemål blir Conor McGregor

IO Interactive har gjort underverker med å fortsette å gjøre Hitman 3 and the World of Assassination underholdende. De ulike oppdateringene og nye oppdragene gjør at utfordringen og spenningen ved å gå inn i skoene til Agent 47 lever i beste velgående, og dette vil bare bli utvidet i nær fremtid.

Den danske utvikleren samarbeider nemlig med den irske MMA-fighteren Conor McGregor for å ønske ham velkommen inn i World of Assassination som et av Agent 47 sine neste mål.

McGregor vil være tilgjengelig som en gratis Elusive Target kjent som The Disruptor, en multimillionær MMA-fighter som går inn i Octagon for å møte en teknologidirektør, som ser på seg selv som den neste store MMA-fighteren, i en kamp på liv og død. Agent 47s oppdrag er ikke bare å eliminere The Disruptor, men også å redde direktøren fra å bli drept i ringen av McGregors figur, ved hjelp av et av mange unike scenarier og alternativer.

Vi har faktisk allerede hoppet inn i dette Elusive Target -oppdraget for å ta McGregor i nærkamp som Agent 47. Du kan se hvordan det gikk i spillingen nedenfor.

Ellers, ettersom McGregors introduksjon også kickstarter Season of The Disruptor, kan du se veikartet for den kommende sesongen for å se hva annet det vil tilby, før Elusive Target -oppdraget kommer 27. juni og forblir tilgjengelig frem til 29. juli.