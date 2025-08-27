Hitman: World of Assassination bringer AAA-stealth til iOS

HQ

AAA-spill på farten? Hvorfor ikke? Capcom har allerede testet ut titler som Resident Evil Village på iOS, og nå gjør det danske studioet IO Interactive det samme med Hitman: World of Assassination. Spillet er nedskalert og tilpasset berøringsskjermer, med kontekstsensitive knapper og et gratis introduksjonsoppdrag. For de som foretrekker det, er det full støtte for eksterne kontrollere, og en macOS-versjon er ventet senere i år.

Hele pakken koster 69,99 dollar, eller 2,99 dollar per oppdrag hvis du heller vil betale stykkvis. Hvorvidt AAA-prising på mobil er fornuftig, er fortsatt oppe til debatt. Resident Evil VII solgte angivelig katastrofalt dårlig på plattformen - færre enn 2000 eksemplarer. IO håper at Agent 47 gjør det bedre.

Så hva tror du - er AAA-spill og smarttelefoner rett og slett et misforhold?