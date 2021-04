Hitman-skaperne lager Skyrim-aktig spill for Xbox

Vi visste allerede at IO Interactive lager et James Bond-spill og at arbeidet med et annet hemmelig spill også er på gang. Det var hemmelig i alle fall.

Vanligvis veldig pålitelige Jez Corden fra Windows Central har nemlig bestemt seg for å røpe at det hemmelige spillet IO Interactive lager er et stort fantasy-rollespill med det passende kodenavnet Project Dragon, noe jeg kan bekrefte stemmer. Det som gjør en allerede interessant nyhet ekstra fascinerende er at Microsoft skal ta seg av publiseringen, så planen er at spillet kun skal komme til PC og Xbox Series om det en gang ser dagens lys. Grunnen til at jeg setter et bittelite spørsmålstegn ved det er at utviklingen er i en ekstremt tidlig fase, så ting kan selvsagt endre seg eller stoppe helt i løpet av de neste tre eller fire årene. Uansett høres det ganske spennende ut at Hitman-skaperne prøver noe helt nytt. De er ikke de neste skandinavene som har inngått en eksklusiv avtale med Xbox Game Studios heller, men den biten skal få være hemmelig foreløpig.