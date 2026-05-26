Hjemby-laget Crazy Raccoon vinner Overwatch Champions Series Champions Clash

HQ

Det var absolutt en god helg å være et hjemby-lag som konkurrerer i en esport-turnering, da ikke bare det franske Karmine Corp da den parisiske Rocket League Major, men den japanske Crazy Raccoon har også kommet ut på toppen av Overwatch Champions Series Champions Clash-arrangementet som ble holdt i Tokyo.

Etter å ha beseiret Twisted Minds i en veldig gripende stor finale som gikk avstanden, kom Crazy Raccoon ut på toppen på en 4-3 måte, og til slutt hevdet pokalen, en pengepremie og også en direkte invitasjon til Midseason Championship, som vil bli avholdt under Esports World Cup, som er bekreftet å skje i Paris, Frankrike i år.

Før vi kommer til neste internasjonale major for 2026 OWCS-sesongen, vil Crazy Raccoon være igjen i Asia for å konkurrere i Korea Stage 2-turneringen, som starter 5. juni og går helt til 12. juli, med flere Midseason Championship-spor på linjen.