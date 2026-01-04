Hjemlige spillere sørger for at Real Madrid vinner 5-1 over Betis

HQ

Real Madrid har startet 2026 på en lovende måte, med en 5-1-seier over Real Betis i LaLiga, og en svært sjelden omstendighet: Alle de fem målene ble scoret av spanske spillere fra klubbens akademi, La Fábrica. Gonzalo García, som ble berømt etter å ha blitt delt toppscorer i VM for klubblag i fjor sommer, scoret hat-trick, mens forsvarsspillerne Raúl Asencio og Fran García bidro med ytterligere to mål.

García (21) hadde knapt fått noen minutter under Xabi Alonso, men Kylian Mbappés skade ga ham en sjelden mulighet, og han grep den. Madrid-fansen på Bernabéu jublet, men Vinícius ble også gjenstand for plystring og buing da han ble byttet ut i løpet av de siste ti minuttene.

Til tross for storseieren er ikke Xabi Alonsos fremtid i klubben helt reddet, og denne uken har viktige datoer: De møter Atlético de Madrid i semifinalen i den spanske supercupen på torsdag, og hvis de vinner, kan de møte Barcelona på søndag.