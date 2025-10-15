Hjernekirurg arrestert i Østerrike etter å ha "latt sin 12 år gamle datter bore hull i en pasients skalle"

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at en hjernekirurg i Østerrike er arrestert etter å ha latt sin 12 år gamle datter bore et hull i en pasients hodeskalle under en operasjon. Etter operasjonen kunngjorde hun stolt at datteren nettopp hadde utført sin første gynekologiske hysterektomi, ifølge Kurier.

Hendelsen skal ha funnet sted 13. januar 2024 på regionsykehuset i Graz, der en 33 år gammel mann ble innlagt etter en traumatisk hjerneskade. Operasjonen ble utført av en overlege og en nevrokirurg under utdanning, som skal ha tatt med seg datteren sin inn på operasjonsstuen.

Hjernekirurg // Shutterstock

Ifølge tiltalen ga kirurgen datteren boret for å lage et hull til en sonde mot slutten av inngrepet. Aktor Julia Steiner beskrev handlingen som "en utrolig mangel på respekt for pasienten", og understreket at til tross for at det ikke oppsto komplikasjoner, var risikoen alvorlig.

Kirurgens advokat, Bernhard Lehofer, uttalte at barnet "ikke boret", og at moren til enhver tid hadde kontroll over utstyret. En annen advokat, Michael Kropiunig, som representerte overlegen, la til at legen ikke kjente barnets alder, og at hun bare la hånden sin over hans mens han styrte boret.

Både nevrokirurgen og legen erklærte seg ikke skyldig i anklager om mindre alvorlig legemsbeskadigelse i Graz-East District Court på tirsdag. Saken, som oppsto etter flere anonyme anmeldelser og hadde vært mye diskutert blant de ansatte, har blitt utsatt, og rettssaken skal etter planen fortsette den 10. desember.