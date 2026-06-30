Hjernetrimspillet Suika Game lanseres snart på PC

Etter å ha blitt lansert eksklusivt på Nintendo Switch, før det også kom til mobile enheter, er det nå avslørt at Aladdin Xs Suika Game snart vil debutere på PC også via Steam.

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Puslespillet har blitt en av de største suksessene på Switch-plattformen, og skal angivelig ha blitt lastet ned rundt 7,4 millioner ganger, noe som gjør det til en større salgssuksess enn Minecraft eller The Legend of Zelda: Link's Awakening, ifølge Eurogamer. Det totale salget av spillet sies å ha passert 13 millioner.

Når det gjelder PC-utgaven av «Suika Game», vet vi foreløpig ikke den eksakte lanseringsdatoen, da slik informasjon ikke er offentliggjort. På samme måte er heller ikke noen av funksjonene i den eksisterende versjonen av spillet nevnt, noe som betyr at det er uklart om flerspiller-DLC-en vil være inkludert i denne PC-utgaven.

Det vi vet, er at PC-versjonen av Suika Game vil inneholde tilpasningsfunksjoner, støtte for spillkontroller, Steam-prestasjoner, og bør være tilgjengelig for nesten alle spillere takket være systemkrav som maksimalt krever 16 GB RAM og minst 2 GB lagringsplass. Det er uklart om spillet vil støtte Steam Deck.

Med tanke på den enorme suksessen til Suika Game, vil du skaffe deg et eksemplar og prøve det selv på PC?